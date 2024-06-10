日本年輕帆船好手 獨駕環繞地球一周 破紀錄

日本一名男子去年10月從兵庫縣獨自駕駛小型帆船出海，挑戰透過不靠港及無補給的情況下環繞地球一圈。直至上周六，他終於平安返回和歌山縣外海，成功改寫全日本最年輕獨駕帆船環繞地球一圈紀錄。

歷時231日 航行5.2萬公里 24歲的木村啟嗣2023年10月22日從兵庫縣西宮市新西宮遊艇碼頭出海，一直向西航行，隨後開始南下，穿越阿根廷與南極之間水道東行。當路過澳洲南部水域時，他開始北上，並開過太平洋島國返回日本，歷時231天，航行約5.2萬公里的航程。挑戰期間，他僅靠預先在船上準備的食物過活，若需電力時則依賴太陽能等方式發電。

其實，木村啟嗣前年11月已發起該項挑戰，惟當時因機械故障等原因，被迫停止航程，並於去年重啟挑戰。上周六下午2時40分，他順利抵達終點，坦言當時心中充斥了喜悅和安心，又指沒有甚麼事比起活着回家更好。

上一紀錄保持者白石康次郎1994年3月，以26歲10個月之齡成為日本最年輕獨駕帆船環繞地球一圈人士。被問及打破紀錄的心情，木村啟嗣表示十分高興，同時為現時設備較30年前更先進，而對白石康次郎的尊重更甚。本報綜合報道