華高速動車組歐洲亮相 明年底投運

【本報綜合報道】中國研製的高速動車組上周五首次在歐洲亮相，現身塞爾維亞貝爾格萊德澤蒙車輛段，為中國鐵路技術裝備與歐盟鐵路互聯互通技術規範（TSI）對接取得的又一重要成果，將於明年底在匈塞鐵路投入使用。塞爾維亞總統武契奇、中國駐塞爾維亞大使李明等出席亮相活動。

最高運行時速200公里 中國國家鐵路集團表示，今次亮相的高速動車組是中國國鐵集團組織中車長春軌道客車股份有限公司基於復興號中國標準動車組先進成熟技術平台，為匈塞鐵路量身訂製，結合塞爾維亞當地運行環境和線路條件，進行了適應性改進，滿足匈塞鐵路跨境運輸需要。高速動車組為動力分散型電力動車組，最高運行時速200公里，全長約103米，採用4輛編組，設一等座車一輛、二等座車3輛，總定員250人，動車組配置動力電池，在無電區域仍具備自主續航能力。動車組車廂內設置輪椅、腳踏車、大件行李存放區，配備咖啡機、售賣機等服務設施，努力滿足旅客多樣化需求。

匈塞鐵路連接塞爾維亞首都貝爾格萊德和匈牙利首都布達佩斯，是中國與中東歐國家共建「一帶一路」的旗艦項目，也是中國鐵路技術裝備與歐盟鐵路互聯互通技術規範對接的首個項目。此線路全長341.7公里，總體工程進度已完成80%以上，匈塞鐵路塞爾維亞段年內將全線開通營運。