日本多地機場缺油 無力擴國際航班

夏季旅遊旺季即將到來之際，日本各地機場的航空燃料短缺問題日益嚴峻，影響國際航線增加班次和新開航線，為透過吸引外國遊客振興各地經濟的計劃蒙上陰影，經濟產業省、國土交通省將了解各地實際情況並研究對策。

共同社上周六報道，隨着訪日遊客增加，航班增班需求旺盛，但燃料供不應求。廣島機場原計劃增加海外航空公司的亞洲航線班次，因無法確保必要燃料供應而被迫調整計劃，甚至無法保障其他航空公司夏季以後的燃料供應。北海道新千歲、旭川、帶廣3座機場增加航班計劃，同樣受到缺油影響。仙台機場營運公司表示，還未受到具體影響，但有航空公司憂慮缺油。

煉油廠關閉合併 難迅速增產

客機在日本補充的燃料，由煉油商根據與航空公司的合約提供。有煉油商承認正優先處理原有客戶的增量需要，無法應付國際航線新客戶和突然增班。由於預期中長期石油製品需求減少，不少煉油廠因關閉或合併而難以迅速增產。燃料由船和油罐車從煉油廠運往各地機場，但油罐車司機和機場作業人員數量不足，加劇燃料供應不穩。本報綜合報道