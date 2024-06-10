兩岸國際

連任印度總理 莫迪宣誓就職

印度總理莫迪領導的全國民主聯盟贏得大選，他於傍晚6時宣誓就職展開第3個總理任期，成為繼印度開國總理尼赫魯之後，首位兩度連任總理的印度政治人物。印度政府指嘉賓名單遵循莫迪政府的「鄰國優先」政策，專注於印度洋國家。（綜合報道）
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