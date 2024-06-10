兩岸國際

美軍從尼日爾撤至其他基地

美國國防部上周六宣布，上周五已開始撤走部署尼日爾的軍事設備和人員。從尼日爾撤走的美軍人員將重新部署到其他基地，人數和新駐紮地點未明。飛行數據追蹤網站顯示，一架美軍C17運輸機上周五飛往尼日爾首都尼亞美。（綜合報道）
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