民調：法國人對歐洲議會選舉關注低

【本報駐法國記者呂靜儀報道】歐洲議會選舉投票昨日結束，預期歐盟委員會主席萊恩有機會連任，但右翼民族主義黨派議席有望顯著進帳，勢影響歐盟現時應對俄烏戰事、移民等問題的方針。近月民調一直顯示，法國國民對選舉關注程度低，甚至認為無用，有人更對歐洲議會如何運作一知半解。

選民促搞好經濟 費利普先生在大巴黎區任職私人大宅花王兼管理員，他本來懶得去登記做選民，認為投票解決不了歐洲複雜問題。但他的妻子持堅不要自動放棄發聲權利，兩人於是一起登記，並於昨日投票。費利普較關注歐洲移民情況，認為需要強硬控制，歐洲接待不了源源不絕的難民，有必要幫助非洲解決問題。費利普促請法國政府高層要面對現實，開源節流和積極發展，引入更多投資和為公民保就業，社會才得以安定。

首都藥業公司市場銷售員帕古茨太太表明，不會放棄投票機會。她表示，歐洲議會議員們所作的決定都會影響日常生活。世界局勢愈來愈複雜和不穩定，歐洲整體比一個國家獨自面對和處理挑戰較容易，應該繼續支持歐盟工作。她希望歐洲搞好經濟，減輕生活負擔，人們工作安穩，不要走到民不聊生的境況。她同時祈求世界和平，難民減少。