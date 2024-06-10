美法總統會晤 談俄烏中東經濟議題

【本報綜合報道】美國總統拜登國事訪問法國，與總統馬克龍發表了聯合聲明。兩國在俄烏、中東、經濟議題顯示團結，強調了共同價值。拜登則提到印太自由航行、透明治理、公正貿易等議題。

在上周六上午巴黎凱旋門的軍禮歡迎儀式後，兩國元首抵達總統府愛麗榭宮，展開會晤與工作午餐。下午二人召開聯合記者會。馬克龍在聲明中感謝美國支持烏克蘭，認為這場衝突攸關歐洲的安全與穩定。馬克龍接着轉向中東危機，在要求巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯立即釋放去年10月參與音樂節遭綁架的以色列人質後，隨即為上周六獲救的4名人質表達祝賀。馬克龍強調支持拜登日前提出的新停火協議。

法指華產能過剩 冀美協調 經濟方面，馬克龍提到，面對中國產能過剩與不公行為，希望與美方提出協調行動。拜登在聲明中首先提到參與諾曼第登陸80周年紀念活動時，和老兵致意、握手時的感動，也感謝法國讓他們的英雄感到備受歡迎。他將俄烏戰爭列為優先議題，並嚴詞表示，他深知若俄羅斯總統普京成功征服烏克蘭，會發生甚麼事。