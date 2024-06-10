烏國防部促議會復審軍事警察草案

【本報綜合報道】烏克蘭國防部上周五要求最高議會恢復審議關於建立軍事警察（Military Police）的草案。擁有調查權的軍事警察隸屬國防部，主要職能是預防逃兵及通緝追捕擅離職守的軍人。

防止逃兵 籲按北約標準

最高議會278名議員上周四經進一步商議，投票支持撤回審議草案。國防部表示，按照北約標準確保烏軍的法律和秩序十分重要，特別是根據北約標準發展一種公正和有效的保護軍人權利制度。國防部優先建立垂直的軍事司法體系，它由軍事警察、軍事檢察官辦公室和軍事法庭組成。國防部強調，草案是加強國防能力及保障軍隊法治的必要步驟。根據計劃，軍事警察由烏軍人員擔任，人數不得超過烏軍總數的1.5%，職責是維持軍隊、國防部及國家特別運輸局的軍事紀律。