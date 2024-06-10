不滿垃圾氣球再飄送 韓軍恢復對朝廣播

南韓聯合參謀本部（聯參）昨日表示，北韓向南韓境內空飄330多個垃圾氣球。南韓總統室安保室長張虎鎮同日主持召開國家安全保障會議常任委員會緊急會議，決定即日起重啟對北韓廣播。

韓軍表示，北韓上周六晚開始向南韓發放氣球，大多數可能墜海，部分可能落在北韓境內。截至昨早10時，落入南韓境內的氣球共80多個。韓軍在回收的氣球中發現廢紙、塑膠等垃圾，不含有害安全的物質。首爾、仁川及京畿道等首都圈地區居民，均報稱發現垃圾氣球。首爾市政府於上周六晚上11時9分發出警報短訊，呼籲市民發現氣球後立刻通知軍警。

指緊張局勢升級責任在朝 南韓總統室指，絕不容忍造成南韓國民不安、對南韓社會帶來混亂的任何企圖。韓方採取的措施可能會讓朝方無法承受，但將向北韓軍民傳遞充滿希望和光明的消息。韓朝緊張局勢升級責任全在北韓，南韓面對任何挑釁將保持嚴密堅定的應對態勢，為保護國民和國家安全竭盡全力。

韓防長稱堅定應對挑釁 南韓國防部長申源湜昨日在線上出席主要指揮官會議，囑咐韓軍做好重啟對朝擴音喊話工作。申源湜稱，北韓直接挑釁時將根據「立即、強有力、反制到底」的原則堅決應對。韓軍應盡職盡責，讓國民安居樂業，韓軍最重要職責是不忘保持堅定應對態勢，在軍事和心理上做好完全應對準備。

因應北韓上月底開始向南韓投放大量空飄氣球和干擾全球衞星定位系統，南韓上周二全面中止韓朝《919軍事協議》全部效力，南韓國防部隨即宣布在兩韓軍事分界線及西北島嶼一帶恢復軍事活動。本報綜合報道