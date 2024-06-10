以軍救4人質 美情報助成事

哈馬斯分支指行動釀274平民死亡 以色列國防軍上周六執行罕見拯救行動，從加薩地帶中部努塞拉特救出4名去年10月7日被巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯擄走的人質，行動中一名警方指揮官殉職。知情美國和以色列官員指，美國提供的情報協助以軍成功執行拯救行動。

以色列官員透露，情報機關最先發現25歲人質阿加曼尼（Noa Argamani）扣押在努塞拉特一個市集區域附近的地面建築，之後有更多情報顯示其餘3名人質，包括21歲梅爾簡（Almog Meir Jan）、27歲科兹洛夫（Andrey Kozlov）及40歲齊夫（Shlomi Ziv）身處同一地段的另一幢建築物。

已籌備數周 雙方一度激烈駁火 以色列政府於過去數周制訂拯救計劃，並建構扣押人質建築物的模型來密集式訓練參與行動的士兵。總理內塔尼亞胡、國防部長加蘭特與其他國防高官上周四會面討論行動風險和可能局面，領導層當晚批准行動。至上周六早上，國防軍總參謀長哈列維和國家安全局局長巴爾在最後一刻「開綠燈」，行動於早上11時展開。

國防軍發言人哈加里表示，以色列特種部隊在軍方、情報機關及空中力量支援下，同步進攻兩幢目標建築物，人質均被鎖在由武裝分子看守的房間，士兵們成功突襲扣押阿加曼尼的建築，以軍攻入另一幢建築時與武裝分子猛烈駁火。以軍救出人質後，透過無線電通報「鑽石已到手」，鑽石是以軍對人質的代號，他們帶同人質離開建築物時遇到哈馬斯成員開槍和發射火箭彈阻撓，士兵以身作盾保護人質，戰機同步向地面的武裝分子開火。

獲救人質之後乘車離開，分由兩架直升機返回以色列。同日下午1時30分，以色列政府宣布4名人質獲救的消息。有以色列官員稱，美國國防部和中央情報局（CIA）向以色列提供由無人機、通訊攔截及關於匿藏人質潛在地點的其他情報來源。以色列官員強調，美國或英國的軍事人員沒有參與策劃或執行拯救人質的軍事行動，以色列是人質救援專家，在戰術規劃上幾乎不需要支援。美以官員均同意，外部情報確實提供了附加價值。

傳有人質亡 以指傷亡不足百人 哈馬斯分支卡桑旅發言人奧貝達表示，以軍在人質營救行動中造成至少274名平民死亡，698人受傷，令部分人質被殺害。哈加里指根據以軍所知，傷亡人數不足100人，而且不知當中有多少人是恐怖分子。本報綜合報道