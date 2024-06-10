穿迷你裙應試遭網暴 女生棄高考誓討公道

女事主通過考場安檢時，因鞋底有金屬而無法進入考場，警方隨即帶她到附近店舖購買拖鞋代替。惟有人把女事主的相片上傳網絡，網民批評她穿着暴露，專門在考場吸引男生注意等。有人則覺得女事主的裝扮過於時尚，不似高三學生，「一看就是成績一般的那種（女生）」。女事主母親發文稱，女兒平時十分懂事善良，今年高考準備報考美術動漫專業，但因社會出現不好的輿論讓孩子放棄高考，令她在學習期間付出的精力和承受的心理壓力都白費了，希望社會和媒體必須向孩子公開道歉。