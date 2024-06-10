穿迷你裙應試遭網暴 女生棄高考誓討公道
已對發布相片者採取法律措施
河南開封市一名女考生上周五穿着迷你裙進入高考考場，照片上傳網絡後引來大量網暴言論，部分留言不堪入目。女事主發文指，因個人承受能力的原因放棄今次高考，已對發布相片的網民採取法律措施，維護正當權利。
女事主通過考場安檢時，因鞋底有金屬而無法進入考場，警方隨即帶她到附近店舖購買拖鞋代替。惟有人把女事主的相片上傳網絡，網民批評她穿着暴露，專門在考場吸引男生注意等。有人則覺得女事主的裝扮過於時尚，不似高三學生，「一看就是成績一般的那種（女生）」。女事主母親發文稱，女兒平時十分懂事善良，今年高考準備報考美術動漫專業，但因社會出現不好的輿論讓孩子放棄高考，令她在學習期間付出的精力和承受的心理壓力都白費了，希望社會和媒體必須向孩子公開道歉。
考畢興奮 男生抱跌母親
自前日起，陸續有省市區完成高考。廣東、江蘇、安徽、上海、重慶、福建、湖北、湖南等多數省份的高考昨日結束，但北京、天津、甘肅、山東、浙江等地於今日才結束。湖南衡陽市前日有高考考生完成考試後，心情過於興奮，擁抱母親時用力過猛，兩人雙雙跌倒在地。
今年高考報名人數達1,342萬人，比去年增加51萬人。作為第4批實施高考綜合改革的省份，吉林、黑龍江、安徽、江西、廣西、貴州、甘肅7個省份今年迎來高考改革後首考，採用「3+1+2」選考模式，包括語文、數學、外語3科統考科目外，從歷史和物理中二選一；從思想政治、地理、化學、生物學中四選二。多地教育部門陸續發布今年高考成績查詢時間，其中吉林、河南和廣東等地預計於本月25日公布考試成績。本報綜合報道
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