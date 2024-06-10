山東搗團夥 揭販賣公民私隱

【本報綜合報道】山東省淄博市公安局臨淄分局早前在市公安局網安支隊支持下，偵破一宗重大侵犯公民個人資訊案，斬斷一條協助資訊網絡犯罪活動黑色利益鏈，抓獲19名疑犯，扣押18部涉案電腦及86部手機，涉及超過70個其他虛擬帳號及110個銀行帳號，查獲超過6,700萬條公民個人資訊，涉額逾500萬元人民幣（約540萬港元）。

拘19人 涉540萬元 臨淄公安分局網安大隊4月發現，某網站上顯示多條公民個人資訊廣告及交易截圖，循線發現一個社交網帳號背後竟分設3個虛擬身份，並在多個群組發布大量販賣公民個人資訊廣告等內容。警方同月及上月底先後展開逮捕工作，成功搗破一個以陳×為首侵犯公民個人資訊犯罪集團。

經審訊，團夥自2019年底以來充當販賣公民個人資訊中間人，在多個聊天平台聯繫買賣雙方，倒賣公民個人手機號碼並從中獲利。該些手機號碼皆源於各網賭平台，買家皆為網賭網站幕後老闆，旨在向用戶精準推送賭博網站廣告，達到引流目的。涉案19人目前均因涉嫌侵犯公民個人資訊罪，被依法採取刑事強制措施。