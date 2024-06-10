鼓浪嶼整治旅遊業 5舖及兩旅社門市停業

【本報綜合報道】福建省廈門市上周六宣布，成立鼓浪嶼旅遊市場秩序專項整治聯合工作小組調查，已責令5間涉事店舖及兩間旅行社門市部停業整頓，暫扣一名導遊導遊證，同時注銷相關違法的士司機崗位服務證等。

廈門市政府指，接下來會強化市政府旅遊產業領導小組辦公室聯合執法機制，對重點區域、景點、購物店等加強加密常態化巡查，強化聯查聯管聯治；交通、交警部門主要全面排除的士營運行為，查處司機攬客誘導消費、收取回佣等違法行為，一經查實全部注銷崗位服務證，並要求在輪渡碼頭、郵輪中心廈鼓碼頭等交通樞紐，以及植物園等主要景點的的士即停即走。

此外，當局另要求當地市場監管部門嚴厲打擊假冒偽劣、以次充好等各類違法違規行為；在鼓浪嶼景區，嚴禁導遊安排遊客到特定購物消費場所，從中非法牟利；除渡輪公司所屬碼頭售票處、「嶼見廈門」售票平台兩個正規銷售管道外，嚴禁任何單位或個人以任何形式銷售鼓浪嶼船票，一經查實將依法嚴厲處罰。