送禮求矜貴 逾9000元6隻端午糉 內地民眾搶購一空

端午節前夕，糉子成為電商平台熱銷單品。部分包裝奢華、添加鮑魚、海參及魚翅等食材的糉子禮盒受到消費者熱捧，其中一款禮盒售價即使高達8,349元（人民幣‧下同，約9,017港元）獲逾百人搶購，現已售罄。

上述端午禮盒包含一個手搖舞龍木作外盒、6隻手工糉、一款端午線香及一個毛氈包，買家多是企業。若按以上售價計算，每隻糉子平均達到1,392元（約1,503港元）左右。

龍舟翻船事故 重慶湖北4死 廣東省食品安全保障促進會副會長朱丹蓬提到，許多產品一旦具有禮品屬性後，人們消費思維及消費行為往往會受「面子工程」影響。

他指內地近年推出一些關於「過度包裝」相關細則及補充規定，包括月餅及糉子等，對於整個市場規範化發展有一定加持，但還沒做到完全淨化。

此外，全國多地操練扒龍舟，甚至開始舉行比賽，但不幸發生不少事故。其中重慶市秀山縣洪安古鎮上周三生龍舟翻船事故，直至昨日證實3人遇難，多人受傷，所有遇難人員已獲打撈上岸。與此同時，湖北省黃梅縣分路鎮上周六舉行民間龍舟賽時亦發生龍舟翻船事故，多人落水後獲救，其中一名57歲參賽者經搶救後死亡。

昨全國鐵路料發送1260萬人次 多地民眾趁端午小長假出遊，假期首日全社會跨區域人員流動量已近2.1億人次。中國國家鐵路集團有限公司宣布，昨日全國鐵路預計發送旅客1,260萬人次，較假期首日減少逾450萬人次，計劃加開旅客列車514列。鐵路上海站則預計端午小長假將發送旅客超過220萬人次，其中上周六為客流最高峰日，端午節當天迎來回程客流最高峰。本報綜合報道