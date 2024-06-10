東莞人大前副主任 違紀雙開 市政協前副主席 同撤黨籍

【本報綜合報道】中央紀委國家監委網站上周六公布，廣東省東莞市人大常委會前副主任、市總工會前主席羅軍文涉嫌嚴重違紀違法，已被開除黨籍及公職，而東莞市政協前黨組成員、副主席何紹田亦涉嫌嚴重違紀違法，同樣被開除黨籍。

羅軍文涉嫌違規收受禮金和向從事公務的人員贈送禮物及金錢；將公權力異化為謀私的工具，利用職務便利為他人在房地產開發、工程款結算、銀行攬儲等方面謀利，並且曾經非法收受巨額財物。

資料顯示，羅軍文1967年8月出生，早年在東莞市財政局工作，曾任東莞市政協副主席、黨組成員，市財政局局長等職。2021年3月，他任東莞市人大常委會副主任、黨組成員，市總工會黨組書記、主席，直至2024年2月主動投案。

何紹田則涉嫌棄守轄區環境污染監管職責，造成不良影響；官商勾連，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目承攬、房地產開發、土地轉讓等方面謀利，並非法收受巨額財物。

資料顯示，何紹田1962年9月出生，曾任東莞市住房和城鄉建設局黨組書記、局長，東莞市政協副主席、黨組成員等職，直至2024年3月接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。

中信集團副總經理受查 另外，中國中信集團有限公司黨委委員、副總經理徐佐涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。