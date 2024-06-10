蔣介石像被換嘻哈裝 蔣萬安讚有創意

【本報綜合報道】台灣台北建國中學門前蔣介石銅像近日被學生換裝，充滿嘻哈搖滾風的裝扮，引起關注。台北市長蔣萬安隨後被問及對此看法時，稱讚師弟有創意，希望日後出席類似嘻哈的活動時，邀請對方為自己設計裝扮。

中學生為畢業禮花心思

建中第76屆畢業生謝侑霖和張品數日前為蔣介石銅像變裝，為銅像戴貝雷帽、太陽眼鏡，穿着黏有香蕉的白色上衣和一條淺藍色牛仔褲，右手又拿着一把電結他，顯得十分有個性。謝侑霖隨後表示，此設計結合畢業典禮「懷舊」主題，透過搖滾和誇張的服飾凸顯出佻脫框架的創新思維，展現出建中學生灑脫自由的氣質，也期許能在面對社會的紊亂洪流時，能綻放笑容、昂首闊步的突破。