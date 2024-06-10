大陸民眾遙控無人機 赴金門撒傳單倡統一

有大陸網民上周五和上周六連續兩天在網上直播，遙控無人機到金門上空投放兩岸統一宣傳單張。台灣陸軍金門防衞指揮部上周六指，防區重要武器裝備及設施偽裝均已完備，會依無人機處置規定視威脅情況採取適當反制作為。

網上直播 台網民：何不丟錢 影片分享平台抖音的帳號「中利科技」上傳，揚言要給「灣灣部隊送溫暖」、祝賀端午節安康等，宣稱無人機在金門馬山哨所附近上空投遞傳單，隨後又飛往金門大學、金門縣警察局投遞。長約一分多鐘的影片中，無人機下降至50米後，似是「瞄準」馬山哨所觀望台開始投擲傳單，不過在風勢影響下，傳單並未「命中」，有遊客在馬山風景區附近林間發現不明單張。台灣網友認為，現今竟還有人丟傳單製造垃圾，反問對方為何不丟美元或人民幣，「這樣每天飛來都歡迎」。

金門政府譴責陸方 促警查 金防部澄清，馬山哨所上空未見無人機，也無檢到傳單。金門縣政府則譴責陸方行為，並要求金門縣警着手調查。金防部指出，部分陸區居心不明人士，不顧引發台灣民眾反感，破壞兩岸關係之負面影響，意圖藉此爭取媒播關切，以達提升社群流量或知名度目標，其行為、心態均不足取。台軍對敵情威脅均保留綿密監控，不隨陸區網民輕狂舉動起舞，避免助長竄飛惡行，升高區域緊張情勢。

金門縣政府譴責攸關人命的危險行為，批評無人機玩家為博取網絡流量或其他原因做出上述行為，除了可能因操作不當或投擲物品造成民眾受傷，嚴重還可能影響到飛航安全。

金門縣刑警大隊表示，早前確實有一架不明無人機朝金門縣警局方向飛去，當警方欲以干擾系統反制時，飛行器盤旋一會後就沿小西門方向離去。本報綜合報道

無人機飛至號稱「天下第一哨」的馬山播音站附近上空。 涉事傳單 金門防衞司令部發射信號彈警示。