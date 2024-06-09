準衞星徵名 邀各國民眾參加

【本報綜合報道】地球除了擁有天然衞星月球外，還有另外7枚「準月球」，又稱準衞星，它們緊靠地球運動，同時圍繞太陽運行。美國紐約公共電台廣播實驗室（Radiolab）日前與國際天文學聯合會（IAU）發起活動，為其中一枚準衞星公開徵集命名，提名日期今年9月30日截止，獲獎名稱將於2025年1月公布。

今次徵集命名的小行星永久編號第164207號，在2004年4月13日由林肯近地小行星研究小組（LINEAR）觀測發現，因而暫名「2004 GU9」。它的規模屬於阿波羅型小行星，平均直徑介乎160米至360米。作為地球的準衞星，「2004 GU9」運行軌道與地球相似，但它實際上不受地球引力束縛，預計在2600年後停止與地球並行。

須來自神話傳說 從本月1日開始至今年9月30日，年滿18歲的各國公眾可以在網上免費提交心儀命名。根據近地小行星命名規則，名稱必須來自神話傳說、使用現代拉丁字母，且不能與已有小行星名稱相同，提名人需解釋命名含義和理由。評委將選出10個候選名稱，在今年11月接受公眾投票，優勝名稱將於明年1月成為準衞星的正式名稱。