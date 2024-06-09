6月9日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月09日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
2槍手闖大學開火 巴拿馬一死一傷
巴拿馬大學發生槍擊案。
【本報綜合報道】巴拿馬大學校長前天表示，兩名身份不明槍手當日在郊區校園朝一群學生開火，造成一死一傷。
校長弗羅雷斯在網上發文指出，這群學生在距離首都巴拿馬城西南、位於貝拉瓜斯省（Veraguas）學校農業科學地區中心從事田野工作時遇襲。他未有提到死傷者是否學生，也未提及行兇者詳情。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240609-0609_00180_047/2槍手闖大學開火--巴拿馬一死一傷
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc