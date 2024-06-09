2槍手闖大學開火 巴拿馬一死一傷

【本報綜合報道】巴拿馬大學校長前天表示，兩名身份不明槍手當日在郊區校園朝一群學生開火，造成一死一傷。

校長弗羅雷斯在網上發文指出，這群學生在距離首都巴拿馬城西南、位於貝拉瓜斯省（Veraguas）學校農業科學地區中心從事田野工作時遇襲。他未有提到死傷者是否學生，也未提及行兇者詳情。