中韓簽署科技人文交流備忘錄

【本報綜合報道】南韓科學技術訊息通訊部部長李宗昊前天在北京，與中國科技部部長陰和俊舉行中韓政府間科技合作聯委會第15次會議，雙方討論聯合研究、科技人文交流、創新創業、相關機構間合作及中日韓三方科技創新合作等議題，並簽署會議紀要及兩部門關於共同實施科技人文交流計劃諒解備忘錄。

雙方會上決定繼續實施南韓研究財團及中國科學技術交流中心青年科學家交流計劃項目，並推進科學技術代表團交流新項目。雙方亦商定將在現有座談會及論壇基礎上舉行「韓中PLUS學術大會」等活動，進一步促進兩國科技與人文領域交流合作，同時探討在共同研究領域開展合作方案，並重新選定支持產學研實用化共同研究新課題。

相隔4年5個月重啟協商機制 該會議對上一次舉行已是2019年，今次是相隔4年5個月重啟有關協商機制。雙方表示，在近期舉行中日韓峰會上，三國充分認識科學技術合作重要性，今後將共同努力推進三邊科學技術合作。李宗昊認為，中韓應加強在科技創新領域合作，進一步鞏固兩國互相理解及信任。