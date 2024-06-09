華主張對日核污水排海 實施長期嚴格國際監督

李松表示，日本福島核污染水排海問題持續受到國際社會高度關切，鄰國民眾強烈擔憂和反對聲音從未平息。他稱日方排放愈多，愈無法洗白道義上責任，雖然日方千方百計地為排海行徑辯解，強調所謂處理水安全性，但是迄今也未能對福島核污染水淨化裝置長期可靠性、現行監測安排全面有效性、排放對環境影響不確定性等關切作出令人信服交代。

指東電缺乏誠信

另外，李松指東京電力公司缺乏誠信、管理混亂、事故頻出，日政府監管不力情況，進一步凸顯針對福島核污染水排海建立長期國際監督監測機制重要性及緊迫性。他強調只有通過國際監督監測安排，才可從根本上扭轉福島核事故及核污染水排海對核能核電安全造成嚴重擔憂、誤解及恐慌，才可有效化解包括中國在內重要利益攸關國家民眾對日方排海嚴重關切。