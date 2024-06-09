加航波音777客機又出事 引擎冒火折返多倫多

載有402人 原定赴巴黎 加拿大航空一架波音777-300ER客機上周三從多倫多起飛後不久，引擎突然發生故障並冒出火光。客機最後緊急折返，機上389名乘客及13名機組人員全部沒有受傷。

航班編號AC872的客機當晚8時45分從多倫多皮爾森國際機場起飛，原定前往法國巴黎戴高樂國際機場。客機在約1,000米高空引擎出現故障，隨即迅速掉頭，當晚9時50分安全返抵皮爾森機場。網傳影片顯示，客機離開跑道起飛爬升期間，右側引擎下方斷斷續續噴出火光，情景駭人。

飛行對話紀錄顯示，客機起飛22秒左右，通訊塔已緊急通告知機師客機冒出火燄。機師得悉後立即安排折返，最終安全降落，由消防人員接手處置。加航表示，客機降落後按照標準作業程序，接受機場相關單位檢查。受影響乘客改乘另一班機，於上周四凌晨1時32分出發往目的地。肇事客機目前暫時停止服務，由維修人員評估檢查。加航指出，起火可能是壓縮器故障導致空氣無法進入渦輪引擎，令燃料在引擎下方點燃。

同型號機上月現同類事故 上月27日晚上8時左右，加航一架飛往印度新德里的AC42航班因引擎故障而緊急返航多倫多，機型同樣是波音777。加航機隊有19架波音777-300ER，全數處於現役狀態，平均機齡14年。自美國阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9客機艙門在半空飛脫後，波音客機在全球多地安全事故頻生，引起飛行安全憂慮。本報綜合報道