美最高法院大法官 首認曾受金主款待

在上周五公開的2023年申報表中，托馬斯提出修改2019年的申報，加入兩項遺漏申報項目，包括2019年7月前往峇里島和加州索奴瑪縣，先後接受克羅提供的5天飲食和住宿開支，聲稱當時提交申請時不慎漏報。他去年被媒體曝光多年來接受克羅的款待，卻從未在財務申報表中填寫有關行程，他早前曾稱與克羅夫婦是相識多年的好友，亦諮詢過法院人員意見，得知朋友間的私人接待行程毋須申報。