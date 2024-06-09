亨特涉買槍瞞吸毒 拜登孫女出庭求情

30歲律師內奧米被亨特辯護團隊傳喚出庭作證，檢察官承認他們事先並不知道辯方這樣做，對此感到驚訝。內奧米在庭上大多簡單以「是」或「否」回答提問，又稱第一次意識到父親吸毒，是在她的伯父博拜登（Beau Biden）於2015年因癌症去世後。

與控方證據有出入

內奧米在庭上極力為其父對抗毒癮和酒癮努力辯護，稱6年前見到對方情況很好。但控方提出的短訊證據顯示與事實明顯有出入，內奧米當年曾在數小時內不斷發短訊，但亨特不予理會，之後回覆時又提出怪異要求。她也曾向亨特發短訊，表示自己「受不了」。本周審訊結束後，法官諾里卡宣布明日繼續開庭，預料亨特將面臨更直接的質問，檢察官可能公開更多不堪的證據。