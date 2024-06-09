亨特涉買槍瞞吸毒 拜登孫女出庭求情
【本報綜合報道】美國總統拜登之子亨特2018年10月買槍時隱瞞吸毒，被控兩項虛假陳述和一項非法管有槍械罪名。亨特的女兒內奧米（Naomi Biden）上周五出人意料地到特拉華州聯邦地區法院，出庭作供並為其父說情。
30歲律師內奧米被亨特辯護團隊傳喚出庭作證，檢察官承認他們事先並不知道辯方這樣做，對此感到驚訝。內奧米在庭上大多簡單以「是」或「否」回答提問，又稱第一次意識到父親吸毒，是在她的伯父博拜登（Beau Biden）於2015年因癌症去世後。
與控方證據有出入
內奧米在庭上極力為其父對抗毒癮和酒癮努力辯護，稱6年前見到對方情況很好。但控方提出的短訊證據顯示與事實明顯有出入，內奧米當年曾在數小時內不斷發短訊，但亨特不予理會，之後回覆時又提出怪異要求。她也曾向亨特發短訊，表示自己「受不了」。本周審訊結束後，法官諾里卡宣布明日繼續開庭，預料亨特將面臨更直接的質問，檢察官可能公開更多不堪的證據。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：