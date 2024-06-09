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丹麥首相遇襲拘疑犯
弗雷澤里克森
【本報綜合報道】歐洲議會選舉舉行之際，丹麥女首相弗雷澤里克森上周五在首都哥本哈根街頭遭一名男子襲擊，疑犯隨即被捕。拉脫維亞總理希莉娜對事件感到震驚，祝願弗雷澤里克森早日康復。
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