全球侵犯兒童黑名單 以軍哈馬斯齊列入

聯合國拍板 以大使斥可恥 聯合國秘書長古特雷斯決定，把以軍及巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯列入全球侵犯兒童罪犯名單，以色列駐聯合國大使埃丹上周五形容決定可恥，認為只會幫助恐怖分子及獎勵哈馬斯。哈馬斯指控以軍在拯救人質行動中，空襲及炮轟加薩中部一個難民營，導致210名平民死亡及超過400人受傷。

埃丹表示，名單包含在一份關於兒童與武裝衝突的報告中，古特雷斯將於本月14日把報告提交安理會。報告涵蓋殺害及殘害、性暴力、綁架、招募及利用兒童、拒絕援助進入以及襲擊學校和醫院等侵犯行為。目前尚不清楚以色列、哈馬斯或巴勒斯坦回教聖戰組織因哪些違法行為被列入名單。埃丹指出，對古特雷斯的決定深感震驚和厭惡，強調以軍是世界上最有道德的軍隊。

布林肯訪中東推動停火 以色列外交部長卡茨指，聯合國的決定將影響與以色列與關係。以色列總理內塔尼亞胡發表聲明指，聯合國加入支持哈馬斯的行列，把自己拉入歷史的黑名單。聯合國秘書長發言人迪雅里克批評，埃丹通過社交媒體，提前洩露報告內容令人震驚而且無法接受。聯合國上月稱，加薩至少有7,797名兒童在戰火中喪生。加薩政府媒體辦公室則表示，約1.5萬名兒童死亡。

美國國務卿布林肯將再次出訪中東，是去年10月加薩戰事爆發以來第8次，尋求推動美國總統拜登早前公布的停火建議。目前在法國的布林肯明日前往埃及，會晤埃及總統西西及其他官員，然後轉往以色列、約旦及卡塔爾。

布林肯訪問期間將強調停火會令以巴雙方得益，包括減輕加薩民眾的苦難、大量增加人道援助及加強以色列的長期安全。

由埃及和卡塔爾牽頭的以巴停火談判多度停滯不前，美國國務院表示，以巴停火將有利以色列和黎巴嫩的局勢平靜及以色列加強和阿拉伯各國的關係。

以軍救出中以混血兒 另外，以軍上周六突襲加薩中部努塞拉特期間，在兩處地方救出4名早前被哈馬斯擄走的人質，包括有中國血統的以色列女子阿加曼尼（Noa Argamani）。4人健康狀況良好，已經轉往醫療中心接受進一步檢查。本報綜合報道

古特雷斯 阿加曼尼