聯大通過 6‧10為文明對話國際日

【本報綜合報道】第78屆聯合國大會上周五協商一致通過中國提出的設立文明對話國際日決議。

決議明確所有文明成就都是人類社會的共同財富，倡導尊重文明多樣性，突出強調文明對話對於維護世界和平、促進共同發展、增進人類福祉、實現共同進步的重要作用，倡導不同文明間的平等對話和相互尊重，並決定將6月10日設立為文明對話國際日。

中國提出設立 中國常駐聯合國代表傅聰在聯大全會介紹決議草案時表示，當前多重危機挑戰交織疊加，世界進入新的動盪變革期，人類社會再次來到歷史的十字路口。

在此背景下，中方倡議聯大設立文明對話國際日，旨在充分發揮文明對話對於消除歧視偏見、增進理解信任、促進民心相通、加強團結合作的重要作用，為人類社會團結應對共同挑戰注入正能量。這體現了中國對多邊主義和聯合國工作的堅定支持，體現了中國在百年大變局中的大國擔當。

傅聰表示，決議邀請聯合國會員國、聯合國各機構等慶祝該國際日。中方鼓勵各方根據聯大決議規定，舉行豐富多彩的國際日慶祝活動，倡導尊重文明多樣性，弘揚全人類共同價值，重視文明的傳承和創新，積極推動人文交流與合作，實現人類文明共同繁榮進步。