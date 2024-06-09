金正恩專注軍事發展 增公開現身

【本報綜合報道】南韓統一研究院上周五發布報告指，今年3月至5月，北韓領袖金正恩涉及軍事的公開活動明顯增加。南韓統一部副發言人金仁愛同日在記者會表示，俄羅斯總統普京隨時都可能訪問北韓，政府正密切關注相關動向。

報告指出，金正恩過去3個月在軍事領域進行了19次公開活動，遠超5次政治活動和4次經濟活動。他2021年至去年同期涉軍公開活動總數為20次，反映他今年更專注於軍事方面的活動。統一研究院認為，金正恩涉軍公開活動增加，主要與新冠疫情結束和對南韓政策路線的改變有關。報告另提到，北韓總理金德訓上月7日至31日未單獨露面，相反最高人民會議常任委員會委員長崔龍海出席公開活動次數大增。

普京隨時訪朝 近日有報道指，因應第9屆東方經濟論壇將於9月3日至6日在海參崴舉行，普京可能藉機訪朝，兩國正就屆時舉行首腦會談協調。

另有人推測，如普京10月訪華出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，亦可能順道訪朝。金仁愛回應指，朝俄此前在首腦會談等場合發布普京訪朝消息，故此隨時有可能成真。