普京：不需用核武 也能戰勝烏
【本報綜合報道】俄羅斯總統普京上周五出席聖彼得堡國際經濟論壇全體會議，他指俄羅斯正逐步將敵人趕出烏克蘭東部，目前已控制47個村鎮880平方公里土地。他又指不需要動用核武，足以戰勝烏克蘭。
普京表示，俄軍可以加快完成在烏克蘭的特別軍事行動任務，軍人的生命更為重要。俄羅斯毋須再動員，去年有逾30萬人入伍，今年則有超過16萬人，他指俄羅斯有意同烏克蘭談判，但要遵循在明斯克和伊斯坦布爾討論的條件。 普京又透露，金磚國家正研究獨立於西方的支付系統，指西方支付系統的可靠性和可信度遭西方國家自身的徹底破壞，俄羅斯目前外貿支付，盧布份額已增至近四成，採用不友好國家貨幣結算的份額減少了一半。
晤澤連斯基 拜登再送援助
美國總統拜登同日在法國巴黎會見烏克蘭總統澤連斯基，拜登為國會延遲批准美國最新援助計劃向澤連斯基道歉，並宣布一項新的2.25億美元（約17.6億港元）援助計劃。澤連斯基感謝拜登對烏克蘭軍事、財政和人道主義的支持。
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