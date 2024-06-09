普京：不需用核武 也能戰勝烏

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京上周五出席聖彼得堡國際經濟論壇全體會議，他指俄羅斯正逐步將敵人趕出烏克蘭東部，目前已控制47個村鎮880平方公里土地。他又指不需要動用核武，足以戰勝烏克蘭。

普京表示，俄軍可以加快完成在烏克蘭的特別軍事行動任務，軍人的生命更為重要。俄羅斯毋須再動員，去年有逾30萬人入伍，今年則有超過16萬人，他指俄羅斯有意同烏克蘭談判，但要遵循在明斯克和伊斯坦布爾討論的條件。 普京又透露，金磚國家正研究獨立於西方的支付系統，指西方支付系統的可靠性和可信度遭西方國家自身的徹底破壞，俄羅斯目前外貿支付，盧布份額已增至近四成，採用不友好國家貨幣結算的份額減少了一半。