白宮高層指中俄朝伊威脅加深 揚言戰略核武部署增

美國白宮國家安全委員會高級主任瓦迪（Pranay Vaddi）上周五警告，美國可能不得不在未來數年部署更多戰略核武，以遏制中國及俄羅斯等對手日益增長的威脅。中國駐美國大使館回應指，中國的核戰略旨在自衞，願意就事關戰略穩定和安全的問題與各方保持密切接觸。

負責軍控和防擴散事務的瓦迪在一個軍控論壇上發言，稱美國未來數年的軍控策略會更具競爭力，以回應中國及俄羅斯拒絕應美國要求，就軍備限制對話一事。

指4國共享導彈無人機技術 瓦迪指控，中國、俄羅斯、伊朗和北韓，正共享先進導彈和無人機技術。俄羅斯在對烏克蘭戰事中使用伊朗製無人機、北韓製導彈，而中國則支援俄羅斯國防工業。如果情況沒有改善，美國於未來數年將迫不得已，增加現有核武部署，以保護美國人民、盟友和夥伴。

瓦迪批評，俄羅斯、中國及北韓快速擴大核武庫及變得多樣化，幾乎無意控制軍備。三國與伊朗一起，加強相互合作與協調，破壞和平穩定，威脅美國及其盟友夥伴，加劇地區緊張局勢。惟瓦迪強調，美國仍致力於維護國際軍控及核不擴散機制。

警告俄必須有軍控替代協議 《紐約時報》分析指，瓦迪的言論堪稱是白宮迄今最明確公開警告，表明美國不但尋求核武庫現代化，還準備改弦更張轉向擴大核武庫。美國同時向俄羅斯示警，如果最後一項主要核武管制條約《新戰略武器削減條約》於2026年2月到期後沒有替代協議，美國很可能有所行動。白宮國家安全顧問沙利文去年曾在同一論壇上表明，即使中俄加強發展核武，美國不需增加戰略核武部署，並願意在沒有先決條件下談判。

根據2010年美俄簽訂的《新戰略武器削減條約》，兩國部署的核彈頭數量限制在1,550枚。不過，俄羅斯去年以美國援烏為由，單方面宣布暫停條約，並為恢復核試做好準備。美國估計，中國在2035年的核武部署規劃，會與美俄並駕齊驅。

中方促美遵不擴張核武條約 中國駐美大使館指出，儘管中國核武庫規模與美國不在同一水平，但中國正努力推進國際防擴散體系。如果美國能夠樹立榜樣，切實認真遵守《不擴張核武器條約》的規定，將對加強國際安全和戰略穩定具有重要意義。《不擴張核武器條約》於1968年簽署，1970年生效。它規定只有中蘇美英法擁有核武，禁止出現新的擁核國家。五國承諾不向其他國家轉讓或協助製造核武，其餘締約國承諾不接受或製造核武。本報綜合報道