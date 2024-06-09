質量核驗 傳深中通道6‧28通車
【本報綜合報道】連接廣東省深圳市、中山市及廣州市的深中通道月底通車，內媒引述消息指，具體通車日子預料是本月28日。歷經近8年建設，深中通道目前進入收尾工作階段，上百名記者前天參加媒體開放日，曝光深中通道內部情況。
深中通道項目正展開質量檢查及核驗，預計具備通車條件時間為本月25日至30日之間。項目將於本月15日至16日召開交工驗收會，具體通車時間有待確定。廣東新會區交通運輸局官網早前曾發布「緊抓深中通道通車機遇，促進交通互聯互通」通告，內容提及深中通道預計本月28日通車。
隧道內部面貌首曝光
長達6.8公里深中海底隧道內部面貌亦首度曝光，兩側設有具智能調節功能全彩景觀燈帶，可根據環境溫度及車流狀況變色。深中通道全線不設服務區，路牌、路燈、護欄、地面標識已經全部完成，270米高橋塔上橫樑更掛有「深中大橋」4個大字。大橋從橋面到水面最高達到91米，等於約30層樓高，即使裝載3萬個標準貨櫃超大船舶也能夠輕鬆通過。
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