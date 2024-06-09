微短劇內容低俗 製作公司遭約談

【本報綜合報道】針對網上一部微短劇劇情低俗問題，浙江省文化廣電和旅遊廳上周三宣布行政處罰，責成製作公司全網下架及永久封存，由即日起暫停製作公司旗下應用程式更新劇集一周，作全網內容自查及清理後，國家廣播電視總局網絡視聽司上周四約談製作公司。

廣電總局促反思完善管控 由九州文化傳媒有限公司（下稱九州文化）出品網絡微短劇《大佬，你女兒被婆婆家欺負慘了》存在劇情低俗，台詞、畫面、情節等涉及使用殘忍犯罪手段造成惡劣後果，刻意製造放大及渲染婆媳、男女矛盾，散播違反公序良俗言論，渲染血腥暴力等多重違規狀況。廣電總局網絡視聽司要求浙江省文化廣電和旅遊廳落實屬地管理責任，處置九州文化。

約談要求，九州文化要深刻反思並嚴格遵守行政處罰，認真落實廣電總局關於網絡微短劇管理的相關規定，完善公司在流程管控、內容審核等方面的機制，堅決杜絕類似事件。九州文化表示，事件暴露出公司在流程管控、內容審核等方面存在嚴重不足，下一步將深刻吸取教訓，嚴格落實有關規定，積極響應社會期望與行業規範，切實解決內容違規問題，絕不重蹈覆轍，努力提升內容品質，以高品質精品傳遞正向精神價值。