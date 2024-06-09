樂園停業 網傳動物骨瘦如柴 澄清有餵飼無餓壞

獸醫檢查見炎症 促改善生活環境 有網民近日指，北京市昌平區一個樂園因經營不善倒閉，園內動物因無人投餵而瘦骨嶙峋，呼籲愛心人士前來餵養。樂園負責人否認倒閉，停業期間一直有飼養員餵養動物，目前園區正在升級改造，預計暑假重新對外開放。樂園所在的昌平區北七家鎮政府表示，派人現場查看後園區內大部分動物狀態良好，不存在網傳虐待動物的情況，已要求園方安排獸醫治療生病動物。

羊群悽叫 駱駝駝峰塌陷 有民眾經過樂園時起初以為園內沒有動物，但走近後聽到羊咩咩叫聲。羊看到人後叫得更厲害了，駱駝餓得連駝峰都塌陷，看見人便瘋狂求食。狗和各種鳥類都處於飢餓狀態，猴子更是餓得直啃樹枝。事件上傳網絡後，不少熱心民眾自發前往樂園投餵動物，但因食物太雜，動物出現腹瀉情況。

針對影片中駱駝駝峰塌陷一幕，昌平區園林綠化局森林資源管理工作人員解釋是年長駱駝的正常現象，動物健康並未出現太大問題。工作人員指，屬於私人性質的樂園由於無人參觀導致無法繼續經營，暫不對外開放，可能衞生環境稍微差了一些，最初發布影片的主播是偷溜進去。

樂園職員：每天餵食3次 中國小動物保護協會指出，曾與樂園相關負責人溝通，動物大部分狀態不錯，糧食也有儲備，衞生需要改進，園方歡迎公眾監督。有樂園工作人員稱，飼料很充足，每天給動物餵食3次，沒有不管牠們。5位獸醫到場後檢查了狗、山羊和駱駝，證實牠們沒有因營養不良而出現貧血，而且狗的品種是格力犬，所以看上去比較纖細。

不過，獸醫發現這些動物的白細胞數值偏高，意味體內有炎症。此外，駱駝體內的微量元素及電解質有些失衡，並缺少鹽分和油脂。除正常脫毛期和年齡代謝原因外，駱駝有吃自己毛髮行為，與牠本身消化機制和環境因素有關，獸醫建議應改善動物的生活條件和環境。本報綜合報道