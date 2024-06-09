未服刑捅殺舉報翁 男村民判死刑

官不接納防衞說法

臨沂市中級人民法院一審開庭，賀男當庭辯解他是正當防衞，是竇男先打人，法官則認為，現有證據不能證實竇男的行為具有刑法意義上的過錯，因此不予採納賀男的說法，加上賀男曾故意殺人罪被判處有期徒刑10年，還曾傷害多位村民，遂作出死刑判決。調查發現，賀男僅在看守所關了半年就回到家中，因當時辦案人員亡故或年老記憶不清等原因，未能查清賀男未進監獄服刑的具體原因。死者女兒竇光春指，父親生前曾多次向相關部門舉報賀男未服刑的問題，這進一步招致了來自賀男的威脅和報復。山東省高級人民法院今年4月開庭，賀男仍堅持聲稱他沒有先挑起事端，是正當防衞，且有坦白情節。法官認為，曾犯故意殺人罪被判刑後仍不知悔改持刀殺人，主觀惡意深，人身危險性大，罪行極其嚴重，因此作出上述判決。