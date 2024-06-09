陪診員權益受損亂象頻仍 遭患者家屬毆罵慘情

要求代簽單據墊付費用 與病人糾紛成風 陪診作為新興服務能夠滿足獨居青年等族群的現實就醫需求，但陪診人員權益受侵害等亂象卻屢有發生。內媒上周五引述多位陪診人員表示，由於陪診服務內容可能會暫時變動，甚至有時會被病人要求代簽單據、墊付費用等，雙方因此經常產生糾紛。

報道指，有陪診人員提前幫患者預約了線下門診窗口付款的空餘專家號，詎料患者就診時卻認為掛號費過高，患者家屬其後毆打陪診人員，導致對方受傷。另有陪診人員幫異地就診的患者取號，發現患者是未成年人且自費就醫，遂讓患者按醫院要求先辦理異地就醫備案，遭患者家屬指摘。

律師倡簽協議 明確責任 有律師建議，部分就診人員與陪診人員之間形成的是勞務合約關係，在選擇陪診人員時，應與具有合法資質的公司簽訂協議，明確陪診服務範圍、費用、責任等內容，防止後期出現爭議。在簽訂相關合約之前，陪診人員可考慮為自己購買意外保險，以應對突發事件，保障自身合法權益。

學者籲經中介建陪診關係 另有學者指，可考慮經由第三方中介機構建立陪診關係，如家事公司或入駐醫院的第三方服務公司等，醫院可以根據患者的需求提供陪診服務人員，對陪診人員的管理，可適當參照醫院住院部門陪檢員的管理方式。本報綜合報道