公安開展全國打擊公侵財犯罪

【本報綜合報道】全國公安機關打擊對公侵財犯罪專項行動部署會上月31日在北京舉行，部署即日起至今年底在全國組織開展打擊對公侵財犯罪專項行動。會上強調，要依法嚴厲打擊對公侵財犯罪，維護國家專項基金和財政補貼安全，以及民眾切身利益。

涉保險等範疇 會議通報了去年以來公安機關打擊對公侵財犯罪工作情況，指出近年涉及醫療保險、生育保險、養老保險、失業保險等專項基金和招商引資、農業農機、職業技能等財政補貼的對公侵財犯罪多發，破壞公平市場環境，影響政府公信力。會上要求各地警方堅持零容忍態度，迅速發起凌厲攻勢偵破一批重大案件，打掉一批犯罪團夥，掀起專項打擊聲勢，形成強而有力的震懾。

會上要求加強線索摸排及破案攻堅，建立健全快偵快破辦案機制，對重大案件綜合運用掛牌督辦、提級偵辦等措施並集中抓捕；同時重點打擊幕後組織者、控制管理者、場所經營者和幕後保護傘，推動全鏈條打擊和全行業整治，並加強行刑銜接及追贓挽損。此外，要加強組織領導，壓緊壓實責任，強化橫向聯繫和縱向對接，推動專項行動走深走實。