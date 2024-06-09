去年上海技術進出口合約1416億
【本報綜合報道】上海市政府新聞辦上周五舉行記者會，介紹第十屆中國（上海）國際技術進出口交易會的籌備情況，指去年全市技術進出口合約金額181.3億美元（約1,416億港元），居全國各省市首位，其中出口合約金額128億美元（約999億港元），進口合約金額53.3億美元（約416億港元）。
外資研發中心達567間
上海市商務委主任朱民介紹，當地市政府今年3月印發《上海外資研發中心提升計劃》文件，提出一批鼓勵外商在上海投資設立研發中心的支持政策，截至一季度，全市外資研發中心累計達到567間，大力提升上海企業技術出口創新能力，培養了243間技術先進服務企業。
在談及產業轉型升級時，朱民表示上海將會積極促進傳統產業高端化、數智化、綠色化升級轉型，加速建設現代化產業體系，例如在清潔淨化領域，將全球首發取代傳統淨化方式的多離子水清潔技術；在照明控制領域，將國內首發減少碳排放50%以上的智慧路燈管理系統。
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