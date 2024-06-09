仁愛礁衝突照片華官媒發布 揭菲軍快艇非法運補

菲律賓海岸防衞隊上周五指摘，中國海警船曾阻止菲方從南海仁愛礁「坐灘」的登陸艦馬德雷山號上，撤離一名生病軍人。中國官媒《環球時報》昨日公布現場照片，指菲方曾在行動中出動菲軍高速衝鋒艇參與非法運補，艇上乘坐的都是菲軍人員，並攜帶大量可疑物資，明目張膽開展非法轉運。

專業人士指，菲方出動的軍用衝鋒艇最快航速能達到40至50節，採用這種「小、快、靈」的裝備參與非法運補活動，凸顯其執意對抗、躲避中國海警依法維權執法的意圖。

照片還顯示，菲方用於運補的軍用高速衝鋒艇上攜帶大量可疑的方形桶狀物和箱裝物，其中箱裝物還用膠袋包裝好以防被海浪濺濕。

疑運加固坐灘軍艦建材 知情人士指出，菲方非法運補物資可能包括淡水、食品等生活必需品，還有可能攜帶燃油及用於加固非法「坐灘」軍艦的建築材料，甚至用於維修、保養軍事裝備的零部件，卻未按此前達成的協議向中方事先通報。報道指出，照片證明菲方試圖撤離生病人員的說法不實，相中軍人均狀態良好，甚至有人站立在顛簸的衝鋒艇上，騰出座位裝載物資。

華海警斥未見明顯傷員 中國海警稱，菲律賓海軍於上月19日使用快艇向非法「坐灘」軍艦實施人員輪換、物資補給。中國海警依法依規全程跟監管控，卻遭到菲海警炒作為攔截「醫療後送」船隻。

但現場照片顯示，菲方船隻上並未有明顯「受傷人員」，反而在船頭船尾均放置大量物資。事實上，菲快艇不顧中方一再警告，多次以不專業、危險方式接近，導致發生擦碰，責任完全在菲方。菲方所謂「救治傷者」、「醫療後送」純屬扭曲事實、虛假敍事，企圖誤導國際認知。本報綜合報道