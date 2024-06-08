每周5日打4份工 女大生欲成「數碼遊民」

【本報綜合報道】澳洲昆士蘭省一名女大學生攻讀學士期間身兼4份工作，目標畢業時在海外置業買樓，未來成為「數碼遊民」（Digital Nomad），通過互聯網遠程工作同時自由旅行。她在社交平台分享至今儲蓄11萬美元（約85.8萬港元）的一點一滴，獲得超過17萬人讚好。

目標畢業時海外置業 現年22歲的維奧萊特（Violet，化名）自小積極邁向財政獨立，從13歲開始上門教鋼琴和數學，如今攻讀商科和財產經濟學學士學位同時，也在一間新成立公司擔任兼職助理會計師，擔任小型財務諮詢公司助理，並偶爾在酒店和連鎖五金店工作。她每周工作5天的稅後收入高達1,200美元（約9,360港元），目前正在申請房屋貸款預審。

對於發奮動力來源，維奧萊特直言自己夢想和目標是實現財務自由，以隨時隨地做任何想做的事，但唯一阻礙就是金錢。她說：「與前幾代人相比，我們需要做更多犧牲，但只要有堅實計劃，盡早開始實行，再加上一些艱苦努力，沒有甚麼能阻止我們實現理想。」