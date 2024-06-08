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薪酬談判破裂 三星工會罷工
南韓三星電子與公司最大工會「全國三星電子工會」早前薪酬談判破裂，工會昨日起罷工，是三星電子1969年成立以來首次。業界人士認為，三星電子半導體廠對自動化生產的依賴度較高，相信罷工不會對動態隨機存取記憶體和快閃記憶體晶片生產帶來負面影響。（綜合報道）
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