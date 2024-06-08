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工作環境差 法機場空管抗議
法國巴黎南面郊區奧利機場空管人員揚言下周二至下周四罷工，抗議工作環境不佳。工會要求增聘人手，批評奧利機場與其他首都機場相比淪為次一等。兩個較細小的工會已於上月25日至26日罷工，奧利機場七成航班被取消。僅次於戴高樂國際機場，奧利機場是法國第二大機場。（綜合報道）
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