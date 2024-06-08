波音載人太空船 成功對接太空站

【本報綜合報道】美國飛機製造商波音公司的載人太空船「星際線」（Starliner）於周四下午近2時，成功與國際太空站（ISS）對接。與國際太空站對接前，星際線出現氦氣洩漏的情況，部分推進器一度故障。

4推進器失靈 多飛1小時 經歷兩度延期後，美國飛機製造商波音公司於周三早上，在佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地，把載人太空船星際線送上太空，終於展開首次載人飛行任務。與國際太空站對接前，星際線的28個推進器中有4個失靈，太空人成功令其中3個重新運作，但星際線錯失第一個與太空站對接的機會，要圍繞太空站飛行多一小時，才能成功自主對接。

星際線由阿特拉斯5號運載火箭發射升空，把美國太空總署（NASA）太空人維爾莫（Barry Butch Wilmore）及威廉斯（Suni Williams）送上國際太空站。今次星際線取得成功，意味波音成為繼太空探索科技公司（SpaceX）後，另一能夠接送太空人往返ISS的私營公司。威廉斯和維爾莫將在國際太空站逗留約8日，測試星際線等系統，之後會乘搭星際線返回地球，預計下周五降落美國西部偏遠沙漠。