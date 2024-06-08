澳洲航空波音737客機 遇鳥擊折返悉尼

涉事航班編號QF141，當地早上7時06分從悉尼機場起飛，原定前往新西蘭奧克蘭機場，惟飛行約30分鐘到達塔斯曼海上空時遭遇鳥擊，需返回悉尼機場，早上9時18分着陸。目前未知機上載有多少人。澳洲航空發言人指，航班在起飛後不久發生鳥擊，所以折返悉尼，會盡快為乘客重新安排行程，公司為造成的不便道歉，感謝顧客理解。

一名機上女乘客憶述，發生鳥擊時可以感覺到巨大的震動，飛機上瀰漫一股難聞的氣味，就像腐肉一樣。事發約10分鐘後，乘客獲告知是鳥擊引起震動，再過10分鐘就被告知飛機會返回悉尼機場。由於客機太重不能着陸，客機再飛行約1.5小時來消耗燃料減輕重量才降落，現場已有應急人員候命。女乘客續指，聽到機組人員說是一隻巨型海鷗擊中客機。