5國膺安理會新非常任理事國

包括巴基斯坦 任期兩年

按照地區輪換原則，此次選舉的席位分別是亞太地區1席，非洲地區1席，拉美和加勒比地區1席，西歐及其他國家2席。各地區組的候選國家均沒有競爭對手。最終，巴基斯坦、索馬里、巴拿馬、丹麥、希臘均獲得超過聯合國大會三分之二以上選票順利當選。新當選的5個安理會非常任理事國將於2025年1月1日起接替日本、莫桑比克、厄瓜多爾、馬耳他、瑞士，任期到2026年底。目前安理會中另外5個非常任理事國為南韓、塞拉利昂、阿爾及利亞、圭亞那、斯洛文尼亞，任期到2025年底。