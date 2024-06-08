5國膺安理會新非常任理事國
【本報綜合報道】第78屆聯合國大會周四在美國紐約聯合國總部舉行全體會議，選出巴基斯坦、索馬里、巴拿馬、丹麥、希臘五國為安理會非常任理事國，任期從2025年1月1日起，為期兩年。
包括巴基斯坦 任期兩年
按照地區輪換原則，此次選舉的席位分別是亞太地區1席，非洲地區1席，拉美和加勒比地區1席，西歐及其他國家2席。各地區組的候選國家均沒有競爭對手。最終，巴基斯坦、索馬里、巴拿馬、丹麥、希臘均獲得超過聯合國大會三分之二以上選票順利當選。新當選的5個安理會非常任理事國將於2025年1月1日起接替日本、莫桑比克、厄瓜多爾、馬耳他、瑞士，任期到2026年底。目前安理會中另外5個非常任理事國為南韓、塞拉利昂、阿爾及利亞、圭亞那、斯洛文尼亞，任期到2025年底。
聯合國安理會由15個理事國組成，除了中、美、俄、英、法5個常任理事國，還有10個非常任理事國。非常任理事國任期為兩年，每年通過選舉更換5個席位，不能連選連任。
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