聯國學校增至40死 秘書長譴責以色列

以軍續稱藏哈馬斯據點 巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的加薩地帶官員周四表示，以色列當日空襲當地一所聯合國學校，造成的死亡人數已攀增至40人。以軍聲稱校內藏有哈馬斯據點。聯合國秘書長古特雷斯譴責以色列，強調聯合國房舍不可侵犯，呼籲各方尊重和保護平民。

位於努塞拉特附近的艾格撒烈士醫院表示，他們收到至少37名死於空襲的死者遺體。哈馬斯政府媒體辦公室痛斥這是一場可怕的屠殺，使人類蒙羞。有巴勒斯坦民眾搬走染血的床墊，並檢查這所學校的損壞情況。有些流離失所的加薩民眾正暫住這所學校，校內一些地方目前散落破碎的混凝土板。艾格撒烈士醫院一名醫護人員表示，以軍在周四破曉前發動另一場空襲，造成努塞拉特難民營一間房屋內6人死亡。美國傳媒報道，以軍使用美製GBU39小直徑炸彈空襲聯合國學校，與上月底轟炸加薩南部拉法難民營所用的炸彈相同。

中方斥美忽視巴人處境 另外，孟加拉總理哈西娜日前曾指西方國家不關心巴勒斯坦人權。中國外交部發言人毛寧昨日回應時指摘美國打着人權的幌子肆意干涉別國內政，卻對巴人處境不聞不問，甚至拱火澆油，暴露其一貫的雙重標準和自私霸道本性，美式人權已淪為服務美國霸權和一己私利的工具。她強調，中方願與包括孟加拉在內的各方，繼續為推動加薩實現停火止戰、中東地區實現長治久安努力，共同維護地區和平與穩定。

美國傳媒周四引述知情人士指，以色列總理內塔尼亞胡將於下月24日到美國國會兩院聯席會議發表演說。美國參議院民主黨領袖舒默、共和黨領袖麥康奈爾，以及眾議院議長約翰遜、民主黨領袖杰弗里斯日前共同致函內塔尼亞胡，代表參眾兩院兩黨領導層邀請對方在國會聯席會議發表講話，目的是要強調美國與以色列的團結，同時希望內塔尼亞胡分享以色列政府如何捍衞民主、打擊恐怖主義及建立公正持久和平願景。本報綜合報道