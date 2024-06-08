拜登重申不放棄烏克蘭 免歐洲受威脅

【本報綜合報道】美國總統拜登、法國總統馬克龍等西方國家領導人、政要及二戰老兵等，周四在法國出席二戰諾曼第登陸80周年紀念儀式。拜登致詞時再承諾，不會放棄烏克蘭，強調不允許俄羅斯威脅更多的歐洲地區。

諾曼第登陸紀念儀式致詞 拜登發表講話時稱，在如今生活的時代，民主在全世界面臨的風險，比二戰結束以來的任何時候都大。他表示，有些事情值得戰鬥和犧牲，自由是值得的，民主也是值得的，孤立主義在80年前行不通，今天也行不通。

約4,400名盟軍士兵在諾曼第登陸行動中喪命。拜登在紀念儀式上向當年參與作戰的美軍和其他盟軍士兵致敬，並強調強大聯盟的重要性。諾曼第登陸是二戰時期盟軍在歐洲西線戰場上發起的一次大規模軍事行動，對結束法西斯統治、維護世界和平意義重大。它使二戰的戰略態勢發生了根本變化，也直接推動二戰走向結束。

拜登也提到俄烏戰爭，並表明美國不會放棄烏克蘭，如果美國離開，烏克蘭就會被征服，而事情不會就此結束，屆時烏克蘭的鄰國乃至整個歐洲都將受到威脅。他表明，北約現在比以往任何時候都更加團結，也更加準備好維護和平。