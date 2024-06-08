烏傳用美援武器攻俄境防空系統

【本報綜合報道】美聯社周四報道，烏克蘭近日使用美國援助武器，攻擊俄羅斯境內目標。

匿名西方國家官員、美國共和黨參議員朗茲（Mike Rounds）均證實，烏克蘭在打擊任務中使用美國武器。接壤俄羅斯邊境的烏克蘭哈爾科夫州，近日受到猛烈攻擊。俄軍趁烏軍久未獲得美國軍援補充，且西歐軍工產能不足減慢軍援之機，在哈爾科夫州東北部推進。

根據美國智庫戰爭研究所周一的報告，烏軍上周六或周日可能使用美製M142高機動多管火箭系統，擊中俄羅斯別爾哥羅德州的S300或S400防空系統。地點離前線近60公里，距離哈爾科夫市超過80公里，恰好是M142高機動多管火箭系統的射程內。

白宮國家安全委員會發言人柯比周二卻指，未能證實烏克蘭使用美國武器，打擊俄羅斯境內目標。美國總統拜登早前允許，烏克蘭使用美援武器攻擊正在進攻或準備進攻的俄軍。惟美方官員強調，仍禁止烏克蘭利用美援陸軍戰術導彈系統或遠程導彈及其他彈藥，向俄羅斯發動進攻。