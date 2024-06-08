指俄改變安全局勢 德敲定戰時計劃
【本報綜合報道】德國以俄羅斯威脅日益嚴重為由，敲定應對戰爭爆發的新方案，包括恢復義務兵役制及實施糧食配給等。
包括義務兵役制糧食配給
總理紹爾茨內閣周三批准新的國防框架，取代1989年制訂的方針。根據新方案，德國政府在戰時可強制工廠只生產戰爭物資，部分地區居民可能需要疏散，地鐵站、地下停車場及其他地下設施或用作臨時避難所。德國政府計劃控制糧食分配，應對戰時可能出現的糧食短缺。應急措施包括在秘密地點儲存小麥和其他穀物，並建立大米和大豆緊急儲備，希望為民眾每天提供一頓熱飯。除了兵役外，德國民眾戰時須參與民防工作，如護理或烤麵包。醫院屆時必須做好準備，收治大量湧入的病人。
紹爾茨內閣表示，德國不再是前線國家，而是作為北約在歐洲心臟地帶的樞紐，為盟軍服務。德國國防部長皮斯托留斯指，國家全面防禦有賴全民貢獻，警告須在2029年前做好戰爭準備。他主張擴大德軍規模，認為不能完全廢除徵兵制。內政部長費澤爾稱，俄羅斯對外侵略完全改變歐洲安全局勢。
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