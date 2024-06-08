指俄改變安全局勢 德敲定戰時計劃

包括義務兵役制糧食配給

總理紹爾茨內閣周三批准新的國防框架，取代1989年制訂的方針。根據新方案，德國政府在戰時可強制工廠只生產戰爭物資，部分地區居民可能需要疏散，地鐵站、地下停車場及其他地下設施或用作臨時避難所。德國政府計劃控制糧食分配，應對戰時可能出現的糧食短缺。應急措施包括在秘密地點儲存小麥和其他穀物，並建立大米和大豆緊急儲備，希望為民眾每天提供一頓熱飯。除了兵役外，德國民眾戰時須參與民防工作，如護理或烤麵包。醫院屆時必須做好準備，收治大量湧入的病人。