俄4軍艦古巴訪問 料於美後花園演訓

普京甫警告會用核武護領土 俄羅斯總統普京近日警告西方，一旦國家主權和領土完整受到威脅、將毫不猶豫地使用核武。話音未落，古巴外交部周四宣布俄羅斯4艘軍艦將於本月12至17日訪問古巴首都哈瓦那，包括一艘核動力潛艇。對於俄軍核潛艇多年後再闖「後花園」，有美國國會議員揚言，古巴政府應為此面臨後果。

古巴外交部表示，將停靠哈瓦那的俄艦包括可搭載鋯石超音速巡航導彈的導彈護衞艦戈爾什科夫海軍上將號、核動力潛艇喀山號、艦隊油船帕申號、打撈拖船契克爾號，強調它們不攜帶任何核武，不會對地區構成威脅。編隊到達哈瓦那港口時，俄艦將發射21響禮炮向古巴致敬，古巴革命武裝部隊亦會發射禮炮。此外，俄羅斯水兵將開展一系列活動，包括禮節性拜訪革命戰爭海軍司令和哈瓦那州長，以及參觀歷史名勝。

加勒比海地區被視為美國的「後花園」，而古巴港距離美國最近的地方僅144公里。美國白宮國家安全委員會發言人柯比周四表示，美國正在監視俄羅斯軍艦編隊訪問哈瓦那港。美國佛羅里達州參議員魯比奧認為，能攜帶核彈的俄羅斯潛艇已30多年沒於加勒比海活動，若俄羅斯海軍艦艇進入古巴港口，古巴應該面臨美國政府的後果。

俄或派機沿美東岸飛行 美國官員此前曾透露正追蹤將抵達加勒比地區的俄羅斯軍艦和軍機，預計它們會參加軍演，作為回應美國支援烏克蘭的一環，美方認為俄軍現蹤該區是值得注意，但不令人擔憂。美媒則指，俄軍可能派遠程轟炸機沿美國東岸飛行，美軍將非常密切地監控演習。此外，五角大樓發言人認為，古巴批准俄羅斯停靠港口，有部分原因是因為去年發生的美國核潛艇停靠古巴關塔那摩灣的美軍海軍基地事件，激怒了古巴。

2022年俄烏戰爭爆發以來，美俄緊張關係不斷升溫。今年3月，俄羅斯派出多艘核潛艇到大西洋活動，引起美國警惕。至近日，西方多國揚言出兵烏克蘭，或公開表示允許烏克蘭使用援助武器攻擊俄羅斯本土，被指觸動莫斯科神經。普京周三警告，倘若美國及其歐洲盟友允許基輔使用遠程武器攻擊俄羅斯國境，俄方將在美國及其歐洲盟友周邊部署導彈，甚至警告不惜動用核武。

古巴外長下周訪俄羅斯 另外，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃昨日表示，古巴外長羅德里格斯將於下周一至周三訪俄，並將在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談。雙方計劃深化兩國在人道主義、文化、政治、經貿、科技和其他領域的伙伴關係，並討論國際問題。本報綜合報道