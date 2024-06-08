深中通道啟用日 兩跨市巴士線同步營運

內媒昨日報道，針對深圳和中山兩地的通勤出行需求，將開通深中跨市巴士項目兩條線路「（中山）博覽中心—（深圳）前海灣」線和「（中山）翠亨新區人才港—前海灣」線，分別需時60和45分鐘，兩線共投入24輛純電動巴士。通車後，乘客可在微信搜尋「深中跨市公車」小程序，進行線上購票、退票、改簽、訂單查詢等操作。乘車前，乘客可在線上查詢班次和購票，搭車時出示車票二維碼檢票上車。除中山外，廣州市南沙區也規劃一條萬頃沙支線，已組織研究機構開展南沙至深圳跨市巴士的專題研究。

深圳半小時可抵中山

深中通道海底隧道長6,845米，雙向八車道，是世界上最長、最闊的鋼殼混凝土海底沉管隧道。北京交科設計院深中通道專案負責人霍潔介紹，緊急情況下隧道內的燈帶在不同位置可發出不同顏色的光，如在事故發生區域兩側範圍內將顯示黃色，對來往車輛起到警示作用。隧道內約相隔80米設有安全門，司機和乘客可逃至綠燈顯示的安全穩定區域。隧道頂方有銀色軌道，每公里設有一個智能巡檢機械人，在整條隧道內自動巡邏，若發生事故，官方監控人員可通過機械人與現場人員通話。深中通道通車後，深圳與中山跨海直達車程將從約兩小時減至半小時內。